Исторический город готов отказаться от новых гостиниц и жилья Airbnb для более устойчивого подхода к туризму. Сан-Себастьян может начать жить по новым правилам уже со следующего года.

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Сан-Себастьян хочет сбавить туристический ажиотаж

Туристы стекаются в Сан-Себастьян из-за долгого влияния древней баскской культуры, которая делает город магнетическим. Локальная архитектура просто не может оставить путешественников равнодушными. Также этот город в Стране Басков славится своими тапасами – закусками к пиву и вину. В последнее время туристы стали чаще выбирать Сан-Себастьян, а не Барселону. Это создает большую нагрузку на исторический город.

Комментируя решение запретить открывать новые отели для туристов, мэр Сан-Себастьяна Энеко Гойя сказал, что ограничение будет касаться не всей территории города. Будут определены особые районы, в которых уже достаточно туристического жилья. Там запретят строить и открывать новые места для отдыха. Это будет в центральной части Сан-Себастьяна.

Предложений туристического жилья достаточно. Пора ограничить открытие новых мест размещения,

– сказал мэр.

Это ограничение никак не повлияет на гостиницы, которые уже работают в городе. Но снижение конкуренции, вероятно, приведет к повышению цен на номера в центре. Это выгодно для отелей, которые уже работают давно, ведь новых мест размещения для туристов пока не будет. Путешественникам придется останавливаться в тех отелях, которые открыты раньше.

Страна Басков привлекает туристов архитектурой / Фото Pixabay

Туристы – это не только деньги для города

Власти Сан-Себастьяна решили пойти на этот шаг, чтобы несколько снизить поток туристов. Сейчас здесь достаточно высокое соотношение количества иностранцев к жителям города: примерно 10 туристов на 100 местных жителей. Безудержный туристический поток негативно влияет на качество местной кухни и сохранение культуры.

В Сан-Себастьяне даже стали появляться антитуристические граффити от местных жителей. Они содержали фразу "возвращайтесь домой" на достопримечательностях и мостах в разных районах города. Инициатива об уменьшении количества туристического жилья должна улучшить жизнь местных.

Сан-Себастьян – не первый европейский город, отказывающийся от новых отелей ради того, чтобы побороть овертуризм. Впервые в Испании новое жилье Airbnb запретили в городе Пальма-де-Майорка еще в 2018 году.

В итальянской Флоренции также ограничили краткосрочную аренду квартир в историческом центре города. Так власти пытаются бороться с превращением сердца Тосканы в огромную "гостиничную зону".