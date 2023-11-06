Дві країни постійно плутають. Щоб розвіяти плутанину, рада з туризму Швеції запустила нову жартівливу кампанію під назвою "Ласкаво просимо до Швеції (а не Швейцарії)".

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"Ласкаво просимо до Швеції (не Швейцарії)"

В основі кампанії – відеоролик, де офіційний представник Швеції звертається до влади та громадян Швейцарії та пропонує чітко визначити межі, "хто про що говорить".

Кампанію запускають, щоб позбутися плутанини. Щороку 120 000 людей запитують Google, чи є Швеція та Швейцарія однією країною. Плутають їх навіть і політики: під час виступу на саміті НАТО торік президент США Джо Байден помилково згадав про Швейцарію, обговорюючи заявку Швеції на вступ до військового альянсу.

Поки обидві туристичні організації дотримуються цього поділу в усіх комунікаціях із зовнішнім світом, плутанина має припинитися,

— пропонує Швеція.

Наприклад, Швейцарія може забрати банки, але Швеція матиме пляжі. Швейцарія може продовжити хвалитися своїми гірськими піками, Швеція фокусуватиметься на руфтопах. У Швейцарії можна "насолодитися захопливими світловими шоу, створеними за допомогою проєкцій та світлодіодів", але у Швеції для шоу електрика не потрібна – є Північне сяйво.

Швейцарія – це не Швеція / Фото UnSplash

Нарешті туристична рада нагадує відвідувачам, що в той час, як Швейцарія є країною "багато цікавих звуків", таких як йодль і коров'ячі дзвіночки, Швеція є місцем тиші та спокою, де звукові пейзажі допоможуть вам "розслабитися та з'єднатися з природою".

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