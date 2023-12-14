Перекриті вулиці та поліцейські дрони: Мадрид посилить контроль за туристами на Різдво

Столиця Іспанії посилює обмеження через натовпи туристів у центрі міста під час різдвяних святкувань. Можуть навіть перекрити деякі вулиці.

Якщо у Мадриді буде занадто багато відвідувачів, центр міста перекриють. А за найзавантаженішими вулицями пильнуватимуть поліцейські дрони.

Читайте також Яка країна в Європі є найщасливішою: відповідь Євростату

Мадрид посилює контроль на свята

На різдвяно-новорічні свята у Мадриді очікується надзвичайний туристичний ажіотаж. Коли центральні вулиці максимально заповниться, їх перекриють, а пішоходам дозволять лише покинути територію.

Під час святкового сезону за громадським порядком у столиці Іспанії стежитимуть 450 агентів міської поліції. А в найгарячіші дні на вулиці вийдуть до 850 правоохоронців. Спеціальний режим діятиме для громадського і приватного транспорту на Різдво.

Влада міста передбачає, що найбільш проблемними місцями для Мадрида стануть вулиці Пресіадос і Ель-Кармен, Пласа-дель-Селенке, ділянка Калле-Алькала біля Пласа-де-Сібелес і Гран-Віа.

В італійському Мілані намагаються приборкати нічний безлад

В Іспанії щороку продовжує активно зростати кількість туристів. Цього жовтня державу відвідали понад 8 мільйонів мандрівників. Це на 14% більше, ніж за такий самий період в 2022 році.

Мілан обмежує нічне життя та закриває вуличні заклади в центрі. Так намагаються вгамувати гучні вечірки та гамірних туристів, які дошкуляють місцевим жителям міста. Останні постійно скаржаться до місцевої влади на нічний балаган.

Щоб впоратися з гуляками вночі, у Мілані заборонили їжу та напої на виніс. Заклади в районі Порта Венеція більше не можуть продавати страви та алкоголь з собою з 00:00 до 6:00 в будні та з 1:30 до 6:00 у п'ятницю та суботу.

Обмеження означає, що ті, хто гуляють пізно вночі, не зможуть в цей час купити їжу та напої у магазинах, кіосках, барах та навіть у торгових автоматах.