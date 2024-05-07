Щороку популярність Хорватії лише зростає. До слова, Дубровник побив усі можливі рекорди серед європейських міст за співвідношенням туристів та місцевих жителів. На 1 місцевого там припадає 36 туристів.

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Туристи назвали головний мінус Хорватії

Станом на весну 2024 року пляжі Хорватії не втрачають своєї актуальності. Там вже готуються розпочинати морський сезон. Туристи зауважують, що пляжі у Спліті, Дубровнику та на острові Хвар – рай на землі. Водночас у бочці меду є дуже відчутна ложка дьогтю.

Більшість хорватських пляжів – кам'янисті. Вони страждають від напливу морських їжаків. Тому мандрівників попереджують: під час купання можна натрапити на одного або навіть декількох. Це – неприємно та навіть небезпечно. Морські їжаки можуть боляче вколоти. Місце укусу зазвичай червоніє та набрякає. Як наслідок – усю відпустку доведеться провести з хворою ногою.



Відпочинок у Хорватії перестає бути казковим / Unsplash

Громадські пляжі іноді намагаються очистити від морських їжаків. Водночас вони все одно трапляються. Тим часом на віддалених пляжах їжачків ще більше.

Туристам рекомендують придбати спеціальне взуття для купання. Воно застрахує від неприємних інцидентів.