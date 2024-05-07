Ежегодно популярность Хорватии только растет. К слову, Дубровник побил все возможные рекорды среди европейских городов по соотношению туристов и местных жителей. На 1 местного там приходится 36 туристов.

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Туристы назвали главный минус Хорватии

По состоянию на весну 2024 года пляжи Хорватии не теряют своей актуальности. Там уже готовятся начинать морской сезон. Туристы отмечают, что пляжи в Сплите, Дубровнике и на острове Хвар – рай на земле. В то же время в бочке меда есть очень ощутимая ложка дегтя.

Большинство хорватских пляжей – каменистые. Они страдают от наплыва морских ежей. Поэтому путешественников предупреждают: во время купания можно наткнуться на одного или даже нескольких. Это – неприятно и даже опасно. Морские ежи могут больно уколоть. Место укуса обычно краснеет и отекает. Как следствие – весь отпуск придется провести с больной ногой.



Отдых в Хорватии перестает быть сказочным / Unsplash

Общественные пляжи иногда пытаются очистить от морских ежей. В то же время они все равно попадаются. Между тем на отдаленных пляжах ежиков еще больше.

Туристам рекомендуют приобрести специальную обувь для купания. Она застрахует от неприятных инцидентов.