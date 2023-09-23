Грецькі острови є надзвичайно популярними серед туристів. Через це там ніде проштовхнутися, а гарне житло потрібно бронювати дуже завчасно. Але є вихід – секретна локація для місцевих.

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Секретний грецький острів

Ви, мабуть, ніколи не чули про кікладський острів Анафі. Він "‎заховався" неподалік від Санторіні й дуже нагадує його за архітектурою. Але його природна краса залишається незайманою, бо зовсім небагато мандрівників про нього знають.

Цей острів не має такої гламурної слави, як людний Міконос чи Парос. Але Анафі нагороджує відвідувачів своєю прекрасною природою, спокоєм та сімейною гостинністю. Тут є безлюдні пляжі з лазуровою водою. А також містечко Хора зі своїми сімейними тавернами та кафе на узбережжі.

Хора на острові Анафі / Фото visit-anafi.gr

Хора – це головне місто острова Анафі. Воно дійсно дуже нагадує Санторіні. Різниця лише в тому, що тут дихається вільніше, бо туристів не так і багато. Водночас тут все дуже чисте і доглянуте. На вузеньких вуличках ви не зустрінете жодного сміття – тільки квіти і оливкові дерева. Також вам сподобається неквапливість Хори та привітність його місцевих жителів.

Оселитися на Анафі можна у кількох готелях та віллах. Також житло здають місцеві. За розкішний готельний номер доведеться заплатити близько 110 євро за ніч на двох. Але можна знайти набагато дешевші варіанти, бо ажіотаж не надто великий.

На острові Анафі є 11 мальовничих пляжів. Також радимо відвідати монастир Каламіотісса, церкву Святого Спиридона та сходити на острівний шопінг до місцевих крамничок.

Скелі Каламос на узбережжі Анафі / Фото з Вікіпедії

Сюди приїжджають ті, хто хоче тихого і усамітненого відпочинку. На острові немає власного аеропорту, тому непроста логістика також не приваблює сюди натовпи.

Найкраще дістатися до Анафі на поромі з Афін. Він курсує приблизно чотири рази на тиждень протягом літнього сезону. Подорож на поромі займе немало – до 12 годин. Також до Анафі можна дістатися на човні з Санторіні чи Пароса.

До речі, є ще один не надто популярний, але прекрасний варіант відпочинку в Греції – острів Фолегандрос. Його також обожнюють місцеві. Зупинитися в маленьких білих будиночках тут можна за 30 євро за ніч.