Місцеві знайшли для себе альтернативу популярним туристичним островам Греції. На Фолегандросі чудове блакитне море і гарні пляжі, а головне – жодного натовпу. Крім того, тут набагато дешевше, ніж на Міконосі чи Родосі.

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Улюблений острів греків

Острів Фолегандрос розташований поблизу Пароса. Це один із найкращих прикладів традиційної кікладської архітектури.

Бухта Фолегандроса / Фото greekreporter.com

Острів часто порівнюють із Санторіні через красу. Дійсно, вони дещо схожі: вузенькі вулички, на схилах побілені будинки з рудою черепицею, барвисті квіти на кожному кроці. А ще тут час від часу зустрічаються невеличкі церкви з яскраво-блакитними куполами. Різниця тільки в тому, що на Санторіні ці вузенькі вулички вщент забиті туристами з усього світу. А от на Фолегандросі більше відпочивають саме греки.

Як дістатися

На Фолегандросі немає свого аеропорту. Це одна з причин, чому він не такий популярний для туристів, як інші грецькі острови. Але це не проблема. Адже дістатися до локації можна на поромі з Афін – він ходить щоденно. Або доплисти на човні з Пірея чи Санторіні.

Зупинитися в маленьких білих будиночках тут можна за 30 євро за ніч. Також на острові є розкішні готелі з відмінним сервісом.

Що цікавого на Фолегандросі

Головне острівне село Хора – це суцільні провулочки, світлі хатинки з кольоровими вікнами та дверима. Для початку тут варто просто прогулятися і насолодитися тією легендарною кікладською архітектурою. Особлива порада – це захід сонця на острівних схилах.

Пляж Ангалі / Фото Unsplash

На Фолегандросі є два популярних пляжі: Каравостасі та Ангалі. Якщо шукаєте більш усамітнене місце – вирушайте на пляж Катерго.

Зголодніли? Спробуйте matsáta – домашню локшину з куркою. Також місцеві полюбляють пити rakómelo – це тепла ракія з медом.

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