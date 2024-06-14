На тлі протестів: Греція вводить жорстке обмеження для туристів

Греція – одна з найпопулярніших країн для літнього відпочинку. Однак сезон 2024 року там почався з протестів місцевих жителів. Вони наголошують, що Греція потерпає від напливу туристів.

Варто зауважити, що добробут Греції напряму залежить від розвитку туристичної сфери. Саме вона забезпечує 25% економіки країни. Лише цього літа країна готується прийняти мільйони туристів. Варто зауважити, що мандрівників наразі – ще більше, аніж до пандемії COVID-19.

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Греція готується ввести нове обмеження для туристів

На тлі численних протестів влада країни вирішила обмежить кількість круїзних лайнерів, які прибувають до найпопулярніших грецьких островів. Зокрема, мовиться про легендарний Санторіні. Варто зауважити, що туристи назвали його переоціненим "фальшивим Діснейлендом". Найбільше скаржаться на ціни, які сягнули космічного рівня. Зауважують: місцевий сервіс – не настільки чудовий, щоб брати за нього такі гроші.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс наголосив: вочевидь, обмеження набуде чинності вже з 2025 року. Окрім того, він зауважив, що ситуація на Санторіні – одна з найбільших проблем Греції.

Є люди, які витрачають багато грошей, щоб жити на Санторіні, і вони не хочуть, щоб острів був переповнений. До того ж острів не може собі цього дозволити навіть щодо безпеки,

– заявив Міцотакіс.



Санторіні – найбільша "проблема" Греції / Unsplash

Вочевидь, вже найближчим часом туристам варто готуватися до нових обмежень. Цікаво, що упродовж 2023 року туди заходили 800 суден. На них прибули близько 1,3 мільйона туристів.