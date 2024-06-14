Стоит заметить, что благосостояние Греции напрямую зависит от развития туристической сферы. Именно она обеспечивает 25% экономики страны. Только этим летом страна готовится принять миллионы туристов. Стоит заметить, что путешественников сейчас – еще больше, чем до пандемии COVID-19.

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Греция готовится ввести новое ограничение для туристов

На фоне многочисленных протестов власти страны решили ограничить количество круизных лайнеров, которые прибывают к самым популярным греческим островам. В частности, говорится о легендарном Санторини. Стоит заметить, что туристы назвали его переоцененным "фальшивым Диснейлендом". Больше всего жалуются на цены, которые достигли космического уровня. Замечают: местный сервис – не настолько замечательный, чтобы брать за него такие деньги.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис отметил: очевидно, ограничения вступит в силу уже с 2025 года. Кроме того, он отметил, что ситуация на Санторине – одна из самых больших проблем Греции.

Есть люди, которые тратят много денег, чтобы жить на Санторини, и они не хотят, чтобы остров был переполнен. К тому же остров не может себе этого позволить даже в отношении безопасности,

– заявил Мицотакис.



Санторини – самая большая "проблема" Греции / Unsplash

Очевидно, уже в ближайшее время туристам стоит готовиться к новым ограничениям. Интересно, что в течение 2023 года туда заходили 800 судов. На них прибыли около 1,3 миллиона туристов.