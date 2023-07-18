На Балі вводять туристичний податок: 10 доларів з кожного іноземця на захист культури

Індонезійський "Острів Богів‎" – Балі – втомився від надмірного туризму. Звісно, це головні прибутки для економіки, але влада намагається вигадати, як приборкати іноземців, які не поважають культурну спадщину острова.

Острів Балі запровадить туристичний податок у розмірі 150 000 рупій (це близько 10 доларів) для "‎захисту природи і культури". Цю суму будуть стягувати з кожного іноземця при в'їзді.

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10 доларів з кожного іноземця за в'їзд на Балі

Нові правила вводять з 2024 року, заявив губернатор Балі Ваян Костер. Туристичний збір потрібно буде сплачувати в аеропорту в місцевій валюті – індонезійській рупії. Доходи від податку хочуть використати на створення інфраструктури та збереження культури райського острова.

Завдяки своїй культурі, Балі став важливим світовим напрямком туризму. Природа зробила позитивний внесок у розвиток Балі, але, з іншого боку, вона зазнала негативного впливу туристів,

– зазначив губернатор Балі Ваян Костер.

У червні він оголосив про своє рішення боротися з непристойною поведінкою іноземців.

Острів проти невихованих гостей

Протягом останніх кількох місяців місцева влада ввела низку заборон для туристів. З цікавого: не можна фотографуватися оголеними у святих місцях і лаяти владу у соцмережах. Також заборонено підійматися на священні гори, дозволяють лише під час спеціальних церемоній. За порушення загрожує депортація.

Влада намагається змусити туристів поважати культуру Балі / Фото Pexels

Оренду мотоциклів та скутерів для туристів на Балі обмежили частково. Тепер заборонено брати байки у власників гостьових будинків та просто знайомих на острові. Орендувати транспорт дозволено тільки у офіційних туристичних та транспортних представників.