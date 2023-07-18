Остров Бали введет туристический налог в размере 150 000 рупий (это около 10 долларов) для "защиты природы и культуры". Эту сумму будут взимать с каждого иностранца при въезде.

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10 долларов с каждого иностранца за въезд на Бали

Новые правила вводятся с 2024 года, заявил губернатор Бали Ваян Костер. Туристический сбор нужно будет платить в аэропорту в местной валюте – индонезийской рупии. Доходы от налога хотят использовать для создания инфраструктуры и сохранения культуры райского острова.

Благодаря своей культуре Бали стал важным мировым направлением туризма. Природа внесла положительный вклад в развитие Бали, но, с другой стороны, она подверглась негативному влиянию туристов,

– отметил губернатор Бали Ваян Костер.

В июне он объявил о своем решении бороться с непристойным поведением иностранцев.

Остров против невоспитанных гостей

В последние несколько месяцев местные власти ввели ряд запретов для туристов. Из интересного: нельзя фотографироваться обнаженными в святых местах и ругать власть в соцсетях. Также запрещено подниматься на священные горы, можно только во время специальных церемоний. За нарушение грозит депортация.

Власти пытаются заставить туристов уважать культуру Бали / Фото Pexels

Аренду мотоциклов и скутеров для туристов на Бали ограничили частично. Теперь запрещено брать байки у владельцев гостевых домов и просто знакомых на острове. Арендовать транспорт разрешено только у официальных туристических и транспортных представителей.

Власть Бали вообще хочет ограничить массовый туризм на 100 лет. Сейчас обсуждают возможность ввести квоты на въезд на ближайшие годы. Причиной тому стало резкое увеличение правонарушений с участием туристов на острове за последний год. Большинство нарушителей – россияне.