Відома мережа в Польщі продаватиме антигенні тести на коронавірус: відколи та за якою вартістю

Антигенні тести на SARS-CoV-2 продовжують бути затребуваними. Відтак мережа супермаркетів Lidl вирішила розпочати їхній продаж. Це будуть швидкі тести від компанії Boson Biotech. Вони показують результати за 15 хвилин.

Швидкі тести на визначення коронавірусу появляться на прилавках магазинів Lidl з 7 травня. Вони призначені для самостійного використання і можуть виконуватися в домашніх умовах.

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Ціна

Ціна одного антигенного тесту на визначення SARS-CoV-2 у мережі Lidl складатиме 19,80 злотих (близько 145 гривень). Але цікаво, що продаватимуться вони виключно в упакуванні по п'ять штук. Таким чином за все доведеться заплатити 99 злотих (майже 723 гривні).

Особливості антигенного тесту

Щоб виконати антигенний тест на коронавірус в домашніх умовах, достатньо буде взяти мазок з носа. Кожне тестування має супроводжуватися стерильним тампоном, пробіркою, екстракційним розчином та інструкціями. Його можна робити незалежно від того, чи є у людини симптоми інфекції.

За словами виробника, тестування в перші 4 дні захворювання пов'язане з вищою концентрацією антигену, що дозволяє легше його виявити.

Також виробник переконує у високій діагностичній точності такого тестування (98,72 відсотка) та високій чутливості (96,77%).

Відома мережа в Польщі продаватиме антигенні тести на коронавірус / Фото GettyImages