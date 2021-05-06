Быстрые тесты на определение коронавируса появятся на прилавках магазинов Lidl с 7 мая . Они предназначены для самостоятельного использования и могут выполняться в домашних условиях.

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Цена

Цена одного антигенного теста на определение SARS-CoV-2 в сети Lidl составит 19,80 злотых (около 145 гривен). Но интересно, что продаваться они будут исключительно в упаковке по пять штук. Таким образом всего придется заплатить 99 злотых (почти 723 гривен).

Особенности антигенного теста

Чтобы выполнить антигенный тест на коронавирус в домашних условиях, достаточно будет взять мазок из носа. Каждое тестирование должно сопровождаться стерильным тампоном, пробиркой, экстракционный раствором и инструкциями. Его можно делать независимо от того, есть ли у человека симптомы инфекции.

По словам производителя, тестирование в первые 4 дня заболевания связано с высокой концентрацией антигена, поэтому позволяет легче его найти.

Также производитель убеждает в высокой диагностической точности такого тестирования (98,72 процента) и высокой чувствительности (96,77 процента).

Известная сеть в Польше продавать антигенные тесты на коронавирус / Фото GettyImages