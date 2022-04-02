Підприємець та співзасновник християнської організації "Слов’янська місія в Європі" відкрив хостел для біженців з України в Кракові. Крім того, Артур організовує відправлення гуманітарної допомоги з Польщі в "гарячі точки" України.

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Створення хостелу за один день

Артур Баглюк є співвласником мережі барбершопів FRISOR. У Польщі чоловік відкрив один салон, в Україні – понад 40, ще два працюють в Австрії по франшизі. За час війни в Україні рашисти розбомбили вже два його салони.

Попри втрати у бізнесі, Артур каже, що зараз не зациклюється на підприємницькій дільності, бо хоче більше часу приділити волонтерству.

Ми останній місяць бізнесом не займаємося. Ми з дружиною занурилися у цю роботу (у волонтерство). Зараз немає часу. У нас люди навчені, самі там керують і можуть придивлятися до всього. Я особисто навіть зараз не знаю, які в нас там статистики: заробили гроші ми лютому чи ні,

– розповідає чоловік.

Професійні навички та комунікабельність допомогли Артуру швидко організувати пункт видачі гуманітарної допомоги біженцям та хостел, що розташовані на вулиці Берка Йоселевіча, 21/2. У хостелі біженці можуть безплатно жити від 3 до 7 днів. Щоб отримати нічліг, потрібно зателефонувати на рецепцію за номером +48 888 046 847. Приміщення може прихистити 90 людей, але за потреби можна поселити й більше.

Крім того, біженці отримують триразове харчування. Страви для шукачів притулку та волонтерів доставляють з ресторанів, власниками яких є друзі Артура.

В осередку біженцям допомагають знайти житло на довший термін. Для деяких людей шукають оренду, іншим допомагають з переїздом в інші європейські країни. Перед подорожжю волонтери перевіряють, куди людина планує їхати та хто її прийматиме.

Українець розповідає, що все почалося з телефонного дзвінка.

"Мені подзвонили і сказали, що їде 60 дітей-сиріт. Запитали: "Чи можете їх прийняти? ". Я відповів, що так. А тут не було нічого, крім стільців. Я подзвонив друзям і сказав, що нам треба терміново надувні матраци й постіль. Усе це було в нас протягом 3 годин. У мене багато друзів-підприємців, які або торгують на Allegro, або мають доступ до різних складів. Вони мені допомогли все швидко організувати. У той момент я зрозумів, що наплив буде дуже великий. Якщо будуть двоярусні ліжка, то ми зможемо прийняти в два рази більше людей. Через день у нас стояли двоярусні ліжка і ми вже могли прийняти близько ста чоловік", – ділиться Артур.

Після цього чоловік попросив у власника цього приміщення в оренду ще один поверх. Там організували хостел для комфортного перебування дорослих та дітей.

Якби не було волонтерських організацій в Європі, то це був би хаос. Я не знаю, де були б жінки і діти, і що б вони робили. Буває, що поляки та Європа готові допомогти, але часто не знають, як це робити. Ми працюємо з людьми, в нас є досвід роботи,

– доповнює підприємець.

Українець в Польщі організував хостел для біженців / Фото UAinKRAKOW

Гуманітарна допомога

З ініціативи Артура також створено декілька складів для збору гуманітарної допомоги для України. Один з них розташований за Краковом. Сюди приїжджають фури з великим вантажем. Гуманітарну допомогу привозять з усієї Європи. Бувало, що прямо з Англії приїжджав автобус, набитий речами.

"Станом на зараз через нас пройшло як мінімум 7 тисяч різних заявок. Це 7 тисяч людей – 7 тисяч історій. Як підсумок, ми вже відправили 250 тонн гуманітарної допомоги в Україну. Відправляли в найбільш гарячі точки: Харків, Миколаїв, Київ, Чернігів. Ми обробляємо всі запити, але першочергово доставляємо допомогу в ті місця, де цього найбільше потребують", — розповідає Артур.

Гуманітарну допомогу не лише доставляють в Україну, але й роздають на місці біженцям. Необхідні речі та продукти українці, які прибули до Кракова, можуть отримати з 8 ранку до 20 вечора. Щодня цією можливістю користується 300 – 400 людей.

Емігрант з України організував збір та відправлення гуманітарної допомоги для українців / Фото UAinKRAKOW

Про команду

"Ми активізувалися на наступний день після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Я зібрав охочих допомогти. Поділив людей на різні відділи: поселення, логістику, юридичну частину, збір їжі та інше. Усе починалося з семи чоловік. За перші 10 днів кількість волонтерів збільшилася до 60.У важкі часи я дуже швидко мобілізуюся. Для мене це злочин – володіти ресурсами і не використовувати їх. У часи локдауну ми також допомагали: організовували волонтерів, купували їжу, робили продуктові набори та розвозили їх. Зараз я розумію, що це була підготовка. Саме тому нам вдалося так швидко налаштувати процеси зараз", – розповідає Артур.

Зараз у пункті працює близько 40 волонтерів. Долучитися до команди може кожен охочий.

Волонтерами в Кракові можуть стати всі охочі / Фото UAinKRAKOW