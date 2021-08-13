Віденська школа шукає україномовних вчителів: скільки готові платити

Українська суботня школа, яка розташована у центральній частині австрійської столиці, запрошує педагогів приєднатися до молодого колективу. Оплата праці – погодинна.

Передумовою для працевлаштування є наявність у кандидата чинного дозволу на проживання в Австрії. Школа обіцяє оформити працівників як geringfügig Beschäftigte в WGKK і сплачувати за них страхові та соціальні платежі.

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Детальніше про відкриті вакансії

Українська суботня школа у Відні шукає вчителів з таких предметів:

географії;

фізики;

інформатики;

математики;

української мови та літератури.

Також на роботу запрошують вчителів початкової школи.

Працівникам готові платити 17 євро (близько 534 гривні) за годину.

Претенденти на виставлені вакансії повинні бути дипломованими педагогами з креативним підходом до роботи, вміти зацікавлювати та мотивувати дітей.

Ми пропонуємо цікаву роботу в динамічному, молодому колективі, в самісінькому центрі міста, у віденському "Замку Гаррі Поттера", в перлині архітектури – Академічній гімназії,

– йдеться в повідомленні школи.

Охочим взяти участь в конкурсі потрібно надіслати резюме на електронну скриньку дирекції школи direktor@ukr-schule.at.

Будівля, в якій розміщена Українська суботня школа у Відні / Фото фейсбук Української суботньої школи у Відні

Колектив Української суботньої школи у Відні / Фото фейсбук Української суботньої школи у Відні

Що відомо про Українську суботню школу у Відні