Віденська школа шукає україномовних вчителів: скільки готові платити
Українська суботня школа, яка розташована у центральній частині австрійської столиці, запрошує педагогів приєднатися до молодого колективу. Оплата праці – погодинна.
Передумовою для працевлаштування є наявність у кандидата чинного дозволу на проживання в Австрії. Школа обіцяє оформити працівників як geringfügig Beschäftigte в WGKK і сплачувати за них страхові та соціальні платежі.
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Детальніше про відкриті вакансії
Українська суботня школа у Відні шукає вчителів з таких предметів:
- географії;
- фізики;
- інформатики;
- математики;
- української мови та літератури.
Також на роботу запрошують вчителів початкової школи.
Працівникам готові платити 17 євро (близько 534 гривні) за годину.
Претенденти на виставлені вакансії повинні бути дипломованими педагогами з креативним підходом до роботи, вміти зацікавлювати та мотивувати дітей.
Ми пропонуємо цікаву роботу в динамічному, молодому колективі, в самісінькому центрі міста, у віденському "Замку Гаррі Поттера", в перлині архітектури – Академічній гімназії,
– йдеться в повідомленні школи.
Охочим взяти участь в конкурсі потрібно надіслати резюме на електронну скриньку дирекції школи direktor@ukr-schule.at.
Будівля, в якій розміщена Українська суботня школа у Відні / Фото фейсбук Української суботньої школи у Відні
Колектив Української суботньої школи у Відні / Фото фейсбук Української суботньої школи у Відні
Що відомо про Українську суботню школу у Відні
- Українська Суботня Школа у Відні заснована у 2010 році Українським культурно-освітнім Центром імені Івана Франка.
- Школу відвідують понад 200 дітей віком 3 – 17 років, які займаються в одинадцяти класах, на гуртках, в підготовчій групі та у групі раннього розвитку для малюків.
- Освітній заклад розміщений за адресою Beethoven Platz, 1.
- Навчання відбувається щосуботи з 9 ранку по 16 вечора.