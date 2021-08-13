Предпосылкой для трудоустройства является наличие у кандидата действующего вида на жительство в Австрии. Школа обещает оформить работников как geringfügig Beschäftigte в WGKK и платить за них страховые и социальные платежи.

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Подробнее об открытых вакансиях

Украинская субботняя школа в Вене ищет учителей по следующим предметам:

географии;

физики;

информатики;

математики;

украинского языка и литературы.

Также на работу приглашают учителей начальной школы.

Работникам готовы платить 17 евро (около 534 гривен) в час.

Претенденты на выставленные вакансии должны быть дипломированными педагогами с креативным подходом к работе, уметь заинтересовывать и мотивировать детей.

Мы предлагаем интересную работу в динамичном, молодом коллективе, в самом центре города, в венском "Замке Гарри Поттера", в жемчужине архитектуры – Академической гимназии,

– говорится в сообщении школы.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо прислать резюме на электронную почту дирекции школы direktor@ukr-schule.at.

Здание, в котором размещена Украинская субботняя школа в Вене / Фото фейсбук Украинской субботней школы в Вене

Коллектив Украинской субботней школы в Вене / Фото фейсбук Украинской субботней школы в Вене

Что известно об Украинской субботней школе в Вене