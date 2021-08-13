Предпосылкой для трудоустройства является наличие у кандидата действующего вида на жительство в Австрии. Школа обещает оформить работников как geringfügig Beschäftigte в WGKK и платить за них страховые и социальные платежи.
Интересно Переезд в Польшу с детьми: на что обратить внимание – опыт украинки
Подробнее об открытых вакансиях
Украинская субботняя школа в Вене ищет учителей по следующим предметам:
- географии;
- физики;
- информатики;
- математики;
- украинского языка и литературы.
Также на работу приглашают учителей начальной школы.
Работникам готовы платить 17 евро (около 534 гривен) в час.
Претенденты на выставленные вакансии должны быть дипломированными педагогами с креативным подходом к работе, уметь заинтересовывать и мотивировать детей.
Мы предлагаем интересную работу в динамичном, молодом коллективе, в самом центре города, в венском "Замке Гарри Поттера", в жемчужине архитектуры – Академической гимназии,
– говорится в сообщении школы.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо прислать резюме на электронную почту дирекции школы direktor@ukr-schule.at.
Здание, в котором размещена Украинская субботняя школа в Вене / Фото фейсбук Украинской субботней школы в Вене
Коллектив Украинской субботней школы в Вене / Фото фейсбук Украинской субботней школы в Вене
Что известно об Украинской субботней школе в Вене
- Украинская Субботняя Школа в Вене основана в 2010 году Украинским культурно-образовательным центром имени Ивана Франка.
- Школу посещают более 200 детей 3 – 17 лет, которые занимаются в одиннадцати классах, кружках, в подготовительной группе и в группе раннего развития для малышей.
- Образовательное учреждение находится по адресу Beethoven Platz, 1.
- Обучение происходит каждую субботу с 9 утра по 16 вечера.