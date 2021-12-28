Потерпевший обратился в отделение полиции в Зеленой Гуре. Злоумышленников удалось найти и поместить под стражу.

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Что случилось с украинцем в Польше

37-летний украинец встретил на улице 29-летнего мужчину . Поскольку тот выглядел плохо, украинец решил проявить милосердие и предложил молодому человеку купить кофе или чего-нибудь поесть. Молодой человек согласился на такую ​​помощь. Потом он попросил провести его в соседний дом. Украинец не отказал.

Когда два упомянутых выше человека вошли в подъезд дома, их ждали еще два человека. 35-летний мужчина и 38-летняя женщина попросили украинца купить им еду и алкоголь.

Далее украинец в сопровождении одного из аферистов пошел в супермаркет, чтобы удовлетворить требованию просителей. Когда он вернулся с покупками, все трое новых знакомых напали на него, жестоко избили , а после этого еще похитили рюкзак с телефоном, деньгами, наушниками и другими личными вещами.

На следующий день после инцидента украинец пришел на работу и рассказал сотрудникам о своем неудачном происшествии. Коллеги посоветовали немедленно обратиться в полицию.

После обращения к правоохранителям результат не заставил себя ждать. Злоумышленников отыскали очень быстро. Эти люди были хорошо известны полицейским. Их неоднократно задерживали за преступные действия.

За ограбление банде может грозить от 2 до 12 лет лишения свободы .