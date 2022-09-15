Так, закон Lex Ukrajina дозволяє особам, які покидають Україну через велику російсько-українську війну, запросити тимчасовий прихисток у будь-якій країні Євросоюзу, зокрема в Чехії. Після нововведень до чеського законодавства в українців досі залишаються деякі запитання. Тож сьогодні відповідаємо на найпоширеніші з них.

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Важливі нюанси закону Lex Ukrajina у Чехії від липня 2022 року

Візи тимчасового захисту ще видають?

Так. Щоб їх отримати, зверніться до МВС або в регіональний центр допомоги. Візу можуть не дати:

особам з подвійним громадянством;

якщо ви вже попросили тимчасовий прихисток в іншій країні ЄС;

якщо ви подавали документи не особисто;

якщо ви вже маєте дозвіл на перебування, наприклад робочу візу.

Що зі страховкою?

Перші 150 днів після перетину кордону страховка буде чинною у всіх, хто прибув до країни. Після цього періоду держава платитиме лише за пільгові категорії.

Чи можна ще отримати грошову допомогу?

Перші пів року Чехія виплачує по 5000 крон на особу. Опісля — 4620 крон на дорослого та 3320 крон на дитину.

Планую повертатись додому. Що робити в такому випадку?

Українцям, які мають намір виїхати з Чехії назад до України, повинні насамперед відмовитись від статусу захисту в будь-якому міністерстві внутрішніх справ країни або в консульствах Києва чи Львова. Тоді слід повідомити про свої плани страхову компанію та забрати документи дитини з садка чи школи.