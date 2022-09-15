Так, закон Lex Ukrajina разрешает лицам, покидающим Украину из-за великой российско-украинской войны, запросить временное убежище в любой стране Евросоюза, в частности в Чехии. После нововведений в чешском законодательстве у украинцев до сих пор остаются некоторые вопросы. Сегодня отвечаем на самые распространенные из них.
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Важные нюансы закона Lex Ukrajina в Чехии с июля 2022 года
Визы временной защиты еще выдают?
Да. Чтобы получить их, обратитесь в МВД или в региональный центр помощи. Визу могут не дать:
- лицам с двойным гражданством;
- если вы уже попросили временное убежище в другой стране ЕС;
- если вы подавали документы не лично;
- если у вас уже есть разрешение на пребывание, например рабочая виза.
Что со страховкой?
Первые 150 дней после пересечения границы страховка будет действовать у всех прибывших в страну. После этого периода государство будет платить только за льготные категории.
Можно ли получить денежную помощь?
Первые полгода Чехия выплачивает по 5000 крон на человека. Затем – 4620 крон на взрослого и 3320 крон – на ребенка.
Планирую возвращаться домой. Что делать в этом случае?
Украинцам, которые намерены выехать из Чехии обратно в Украину, должны, прежде всего, отказаться от статуса защиты в любом министерстве внутренних дел страны или в консульствах Киева или Львова. Тогда следует сообщить о своих планах страховой компании и забрать документы ребенка из сада или школы.