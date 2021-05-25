Від ресторану до топових міжнародних компаній: як українка йшла за мрією у Лондоні

Після того, як Вікторія Шульга емігрувала до Великої Британії, вона не вірила, що українці можуть досягти значних кар'єрних висот за кордоном. Та згодом переконалася: якщо розгледіти можливості й не знехтувати ними, то отримати бажане – реально.

Зараз Вікторія обіймає посаду Senior Legal Counsel у престижній компанії TransferGo. Про свій досвід вона залюбки розповіла в інтерв'ю для Закордон 24.

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Як все почалося

У Києві Вікторія Шульга здобула фах юриста у Міжнародному науково-технічному університеті. У Лондон потрапила саме завдяки скеруванню від цього вишу. Тоді, у 2002 році, студентів з робочою візою терміном на 6 місяців відправляли за кордон на сезонні роботи. Однак на Батьківщину з цієї практики Вікторія так і не повернулася.

Героїня статті влаштувалася офіціанткою у ресторан. У той період великі інвестиційні банки та юридичні компанії здавалися їй недосяжною мрією. Та вже через кілька років вона багатьом з них відмовлятиме на численні пропозиції щодо роботи.