Тетяні 50 років, вона народилась в Україні, де отримала свою першу вищу освіту. В столицю Італії – Рим – переїхала понад 20 років тому.

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Що відомо про Тетяну Тарасенко-Кузик

Після еміграції жінка активно брала участь у житті української громади – працювала в україно-італійському виданні "Форум", займалась профспілковою діяльністю та волонтерством. Заснувала і стала директоркою української школи "Престиж" у Римі, займалась підприємництвом.

В Італії отримала другу вищу освіту на факультеті соціології папського університету за спеціалізацією політичних наук. У грудні 2006 року була додатковою радницею Риму з питань іммігрантів країн Східної Європи.

Протягом 7 років Тетяна організовувала безліч культурних заходів, співпрацювала з Українською греко-католицькою церквою та Посольством України в Італії.

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Балотування у міську раду

Українка отримала італійське громадянство і хоче стати депутаткою римської мерії від партії націоналістично-консервативного спрямування Fratelli d'Italia.

Участь у виборах для мене – це гордість і велика відповідальність. Я вирішила зробити свій внесок у місто, яке люблю, в якому живу та працюю,

– ділиться кандидатка у депутати.

За словами Тетяни, основним напрямком її діяльності буде захист соціальних прав мешканців міста.

Хто може підтримати Тетяну на виборах

Взяти участь в адміністративних виборах до мерії Рима 3 – 4 жовтня 2021 року можуть винятково громадяни Італії та країн Євроспілки, які прописані за місцем проживання у Римі. Жінка закликає всіх українців, які набули виборчого права в Італії, підтримати її у політичних перегонах.