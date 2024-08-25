Приїжджі залишали сміття та не дотримувались правил дорожнього руху, попри наявність знаків та охорони. Тому у травні Фудзікавагутіко спорудив велику чорну сітку, яка фактично закривала вид на гору Фудзі. Проте, 15 серпня міська влада тихо зняла його – можливо, назавжди.

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Вид на гору Фудзі знову відкрили

Вид на гору Фудзі у Японії знову відкрили. Раніше там встановили чорний екран заввишки 2,5 метри. Влада міста зняла бар'єр 15 серпня.

З того часу, як ми встановили екран у травні, у цьому районі більше не було людей. Ми вважаємо, що це було ефективно,

– сказав член міської ради.

Спочатку зняти бар'єр хотіли через сильні вітри, але зараз ніхто не говорить про відновлення загородження. За словами члена міської ради, у районі є охоронці, які спостерігають за ситуацією.



Одна з найвідоміших локацій для фото – біля магазину Lawson / Фото Unsplash

Зауважимо, Фудзікавагутіко, як відомо, пропонує одні з найкращих краєвидів на знамениту японську гору. Але місцевим жителям достатньо туристів, які блокують тротуари та зупиняють рух, щоб отримати ідеальний знімок.

Особливо популярним місцем для фотографування було біля магазину Lawson, звідки фотографія, зроблена під певним кутом, створювала враження, ніби гора Фудзі знаходиться на даху магазину. Туристи, в основному іноземці, навіть охрестили це місце "горою Фуджі Лоусон". До того, як сітку було встановлено, фотозона Lawson була настільки зайнята, що магазин офіційно перепросив за те, що був надто популярним.