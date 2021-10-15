Від 3 і до 16 тисяч злотих за квадратний метр: де у Польщі найдешевша та найдорожча нерухомість

У Польщі є низка регіонів, де вартість помешкання доволі доступна. А відтак, купівля власного житла за кордоном не є чимось неймовірним. Водночас є й міста з більш коштовною нерухомість. І, що доволі дивно, вона розташована не у Варшаві.

Вражає, але столиця Польщі Варшава опинилася аж на четвертому місці у рейтингу міст з найдорожчою нерухомістю.

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Де найдорожча нерухомість у Польщі

Одразу 6 з 10 міст, в яких вартість помешкання не є доступною, розташовані поблизу узбережжя Балтійського моря. Найбільше 1 квадратний метр коштує у Сопоті. За ним у рейтингу йдуть:

Славенський повіт , до якого входять приморські міста Дарлово, Домбкі чи Ярославець (14 818 злотих за квадратний метр);

, до якого входять приморські міста Дарлово, Домбкі чи Ярославець (14 818 злотих за квадратний метр); Татранський повіт і такі міста, як Закопане чи Бялка-Татшанська (12 146 злотих за квадратний метр);

і такі міста, як Закопане чи Бялка-Татшанська (12 146 злотих за квадратний метр); Варшава (10 259 злотих за квадратний метр).

Також у рейтингу опинилися Краків, Гдиня та Вроцлав. В останньому, до слова, квадратний метр коштує 8 064 злотих.



Рейтинг міст з найдорожчою нерухомістю у Польщі / Фото Expander

Високі ціни на житло у таких містах, як Варшава, Гданськ, Вроцлав чи Краків, стали причиною не лише подорожчання вартості матеріалів чи роботи, але й землі. Також підвищенню вартості сприяв високий попит.

Де найдешевша нерухомість у Польщі

Натомість у країні є чимало регіонів з помірними й навіть відносно невеликими цінами. Так, у 7 повітах Польщі середня вартість квартири не перевищує 3 тисяч злотих за квадратний метр. А ще у 40 – становить від 3 до 4 тисяч.

Найнижчі ціни зафіксували у:

місті Зомбковіце-Шльонське, що у Нижньосілезькому воєводстві;

Пщинському повіті Сілезького воєводства.

Для яких цілей люди купують житло

За даними Національного банку Польщі, половину попиту на нерухомість складають інвестиції з метою заробітку. Особливо популярним цей вид капіталовкладення став під час пандемії коронавірусу.

Через таку ситуацію на ринку ціни стали значно вищими, ніж у часи, коли поляки купували квартири тільки для того, щоб там проживати,

– пояснюють у Нацбанку.

Попит на нерухомість, яку можна здавати в оренду, росте особливо стрімко в тих містах, де висока вартість життя. Там на цій інвестиції можна багато заробити.