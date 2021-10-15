Поразительно, но столица Польши Варшава оказалась аж на четвертом месте в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью.
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Где самая дорогая недвижимость в Польше
Сразу 6 из 10 городов, в которых стоимость проживания выше среднего, расположены вблизи побережья Балтийского моря. Больше всего 1 квадратный метр стоит в Сопоте. За ним в рейтинге следуют:
- Славенский уезд, в который входят приморские города Дарлово, Домбки или Ярославец (14 818 злотых за квадратный метр);
- Татранский уезд и такие города, как Закопане или Бялка-Татшанска (12 146 злотых за квадратный метр);
- Варшава (10259 злотых за квадратный метр).
Также в рейтинге оказались Краков, Гдыня и Вроцлав. В последнем, к слову, квадратный метр стоит 8 064 злотых.
Рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью в Польше / Фото Expander
Высокие цены на жилье в таких городах, как Варшава, Гданьск, Вроцлав или Краков, стали причиной не только увеличения стоимости материалов или работы, но и земли. Также повышению цены способствовал высокий спрос.
Где самая дешевая недвижимость в Польше
Но в стране есть немало регионов с умеренным и даже относительно небольшими ценами. Так, в 7 уездах Польши средняя стоимость квартиры не превышает 3 тысяч злотых за квадратный метр. А еще в 40 – составляет от 3 до 4 тысяч.
Самые низкие цены зафиксировали в:
- городе Зомбковице-Силезское, что в Нижнесилезском воеводстве;
- Пщинских уезде Силезского воеводства.
Для каких целей люди покупают жилье
По данным Национального банка Польши, половину спроса на недвижимость составляют инвестиции с целью заработка. Особенно популярным этот вид капиталовложения стал во время пандемии коронавируса.
Из-за такой ситуации на рынке цены стали значительно выше, чем во времена, когда поляки покупали квартиры только для того, чтобы там проживать,
– объясняют в Нацбанке.
Спрос на недвижимость, которую можно сдавать в аренду, растет особенно быстро в тех местах, где высокая стоимость жизни. Там на этой инвестиции можно много заработать.