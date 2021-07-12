Пропонуємо вашій увазі декілька свіжих вакансій, на які готові найняти й українців. Пропозиції доступні у різних регіонах Польщі та у різних галузях діяльності.

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Вакансії для сезонних робітників у Польщі

У приморське селище Поберово шукають співробітників у продуктовий магазин. Робота по змінах. Роботодавець готовий допомогти з пошуком житла. Номер телефону для додаткової інформації – 783 298 817. На півдні Польщі, у містечку Рабка-Здруй, шукають працівників з досвідом у компанію Plant World. Можливе також навчання коштом компанії. Обов'язки: проведення робіт по створенню та обслуговуванню садів, встановлення посівних та рулонних газонів, посадка рослин та вміння працювати з професійною садовою технікою. Необхідно мати водійське посвідчення категорії В – 535 130 388. У курортному містечку Мендзиздроє шукають бармена для роботи у центрі. Робота сезонна, однак з можливістю продовження контракту на довший період. Оплата погодинна, від 20 злотих на годину, чайові, допомога з пошуком житла та робота у злагодженному колективі. Досвід роботи у галузі є обов'язковим – 785 856 199. У Варшаві потрібні сезонні робітники для покосу трави та стрижки кущів. Робота 9 годин на день, оплата – 180 злотих щодня – 516 909 098. У Щецині шукають жінок віком від 16 років для збору врожаю чорниці. Робота з 20 липня, а заробіток залежатиме від кількості зібраного врожаю – 665 625 666. У Бидгощі потрібні працівники для збору черешні у садах. Роботодавець обіцяє конкурентну оплату праці – 697 612 285.

Відкриті вакансії збору врожаю / Фото Pexels