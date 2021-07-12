Предлагаем вашему вниманию несколько свежих вакансий, на которые готовы нанять и украинцев. Предложения доступны в различных регионах Польши и в различных областях деятельности.

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Вакансии для сезонных рабочих в Польше

В приморский поселок Поберово ищут сотрудников в продуктовый магазин. Работа по сменам. Работодатель готов помочь с поиском жилья. Номер телефона для дополнительной информации – 783 298 817. На юге Польши, в городке Рабка-Здруй, ищут работников с опытом в компанию Plant World. Возможно также обучение за счет компании. Обязанности: проведение работ по созданию и обслуживанию садов, установление посевных и рулонных газонов, посадка растений и умение работать с профессиональной садовой техникой. Необходимо иметь водительское удостоверение категории В – 535 130 388. В курортном городке Мендзыздрое ищут бармена для работы в центре. Работа сезонная, однако с возможностью продления контракта на более длительный период. Оплата почасовая, от 20 злотых в час, чаевые, помощь с поиском жилья и работа в слаженном коллективе. Опыт работы в этой сфере является обязательным – 785 856 199. В Варшаве нужны сезонные рабочие для покоса травы и стрижки кустов. Работа 9 часов в день, оплата – 180 злотых в день – 516 909 098. В Щецине ищут женщин в возрасте от 16 лет для сбора урожая черники. Работа с 20 июля, а заработок зависит от количества собранного урожая – 665 625 666. В Быдгоще нужны работники для сбора черешни в садах. Работодатель обещает конкурентную оплату труда – 697 612 285.

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