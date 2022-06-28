Від 10 євро у два боки: з Польщі до Європи пропонують дешеві авіаквитки
Джерело:Lowcost Avia
Очевидно, що українцям наразі зовсім не подорожей. Втім, сотні тисяч наших громадян перебувають за кордоном, і нерідко є потреба вирушити до іншої країни, наприклад, щоб побачитися з рідними, які знайшли прихисток там.
Дешеві авіаквитки з Польщі в міста Європи
Зокрема, чимало українців є в Польщі. З 3 міст цієї країни дві бюджетні авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки до різних європейських міст.
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Усі дешеві рейси обслуговують дві лоукост-авіакомпанії – Ryanair та Wizz Air. Вартість авіаквитків у два боки розпочинається від 10 євро.
Полетіти можна з трьох міст Польщі – Варшави, Кракова та Гданська, до наступних міст Європи:
Варшава
- Відень від 13 євро у два боки
- Будапешт від 21 євро у два боки
- Болонья від 26 євро у два боки
Краків
- Будапешт від 13 євро у два боки
Приклад бронювання рейсу Краків – Будапешт / Скриншот із сайту Ryanair
- Мілан від 17 євро у два боки
- Барі від 21 євро у два боки
- Берлін від 26 євро у два боки
- Прага від 13 євро у два боки
- Відень від 22 євро у два боки
- Осло від 13 євро у два боки
Гданськ
- Осло від 10 євро у два боки
- Копенгаген від 13 євро у два боки
- Відень від 26 євро у два боки
Wizz Air відкриває 3 нові рейси до Саудівської Аравії
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air постійно запускає нові рейси для своїх клієнтів. Зараз відкрила 3 нових маршрути до Саудівської Аравії.
Рейси будуть здійснювати з Австрії, Італії та ОАЕ. Старт польотів в Даммам запланований на осінь 2022 року.
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