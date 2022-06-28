Дешевые авиабилеты из Польши в города Европы

В частности, многие украинцы есть в Польше. Из 3 городов этой страны две бюджетные авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты в разные европейские города.

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Все дешевые рейсы обслуживают две лоукост-авиакомпании – Ryanair и Wizz Air. Стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 10 евро.

Полететь можно из трех городов Польши – Варшавы, Кракова и Гданьска, в следующие города Европы:

Варшава

Вена от 13 евро в обе стороны

от 13 евро в обе стороны Будапешт от 21 евро в обе стороны

от 21 евро в обе стороны Болонья от 26 евро в обе стороны

Краков

Будапешт от 13 евро в обе стороны

Пример бронирования рейса Краков – Будапешт / Скриншот с сайта Ryanair

Милан от 17 евро в обе стороны

от 17 евро в обе стороны Бари от 21 евро в обе стороны

от 21 евро в обе стороны Берлин от 26 евро в обе стороны

от 26 евро в обе стороны Прага от 13 евро в обе стороны

от 13 евро в обе стороны Вена от 22 евро в обе стороны

от 22 евро в обе стороны Осло от 13 евро в обе стороны

Гданьск

Осло от 10 евро в обе стороны

от 10 евро в обе стороны Копенгаген от 13 евро в обе стороны

от 13 евро в обе стороны Вена от 26 евро в обе стороны

Wizz Air открывает 3 новых рейса в Саудовскую Аравию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air постоянно запускает новые рейсы для своих клиентов. Сейчас открыла 3 новых маршрута в Саудовскую Аравию.

Рейсы будут осуществлять из Австрии, Италии и ОАЭ. Старт полетов в Даммам запланирован на осень 2022 года.

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