Дешевые авиабилеты из Польши в города Европы
В частности, многие украинцы есть в Польше. Из 3 городов этой страны две бюджетные авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты в разные европейские города.
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Все дешевые рейсы обслуживают две лоукост-авиакомпании – Ryanair и Wizz Air. Стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 10 евро.
Полететь можно из трех городов Польши – Варшавы, Кракова и Гданьска, в следующие города Европы:
Варшава
- Вена от 13 евро в обе стороны
- Будапешт от 21 евро в обе стороны
- Болонья от 26 евро в обе стороны
Краков
- Будапешт от 13 евро в обе стороны
Пример бронирования рейса Краков – Будапешт / Скриншот с сайта Ryanair
- Милан от 17 евро в обе стороны
- Бари от 21 евро в обе стороны
- Берлин от 26 евро в обе стороны
- Прага от 13 евро в обе стороны
- Вена от 22 евро в обе стороны
- Осло от 13 евро в обе стороны
Гданьск
- Осло от 10 евро в обе стороны
- Копенгаген от 13 евро в обе стороны
- Вена от 26 евро в обе стороны
Wizz Air открывает 3 новых рейса в Саудовскую Аравию
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air постоянно запускает новые рейсы для своих клиентов. Сейчас открыла 3 новых маршрута в Саудовскую Аравию.
Рейсы будут осуществлять из Австрии, Италии и ОАЭ. Старт полетов в Даммам запланирован на осень 2022 года.
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