Дешеві авіаквитки з Польщі в міста Європи

Зокрема, чимало українців є в Польщі. З 3 міст цієї країни дві бюджетні авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки до різних європейських міст.

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Усі дешеві рейси обслуговують дві лоукост-авіакомпанії – Ryanair та Wizz Air. Вартість авіаквитків у два боки розпочинається від 10 євро.

Полетіти можна з трьох міст Польщі – Варшави, Кракова та Гданська, до наступних міст Європи:

Варшава

Відень від 13 євро у два боки

від 13 євро у два боки Будапешт від 21 євро у два боки

від 21 євро у два боки Болонья від 26 євро у два боки

Краків

Будапешт від 13 євро у два боки



Приклад бронювання рейсу Краків – Будапешт / Скриншот із сайту Ryanair

Мілан від 17 євро у два боки

від 17 євро у два боки Барі від 21 євро у два боки

від 21 євро у два боки Берлін від 26 євро у два боки

від 26 євро у два боки Прага від 13 євро у два боки

від 13 євро у два боки Відень від 22 євро у два боки

від 22 євро у два боки Осло від 13 євро у два боки

Гданськ

Осло від 10 євро у два боки

від 10 євро у два боки Копенгаген від 13 євро у два боки

від 13 євро у два боки Відень від 26 євро у два боки

Wizz Air відкриває 3 нові рейси до Саудівської Аравії

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air постійно запускає нові рейси для своїх клієнтів. Зараз відкрила 3 нових маршрути до Саудівської Аравії.

Рейси будуть здійснювати з Австрії, Італії та ОАЕ. Старт польотів в Даммам запланований на осінь 2022 року.

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