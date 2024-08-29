Ціни зростуть майже вдвічі: потрапити до піраміди Хеопса в Єгипті стане значно дорожче

Єгипет – країна з тисячолітньою історією, що вражає туристів. Чимало людей, які мандрують країною, хотіли б побачити знамениті піраміди, що входять до списку 7 чудес світу. Тепер це задоволення стане дорожчим.

Єгипетська влада оголосила про підвищення цін на вхід до піраміди Хеопса. При цьому вартість квитків зросте майже вдвічі як для туристів, так і для місцевих відвідувачів.

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Потрапити до піраміди Хеопса стане дорожче

Нова структура цін має на меті відобразити історичне значення та потреби в обслуговуванні культової пам'ятки.

З нового року прайс-лист буде таким:

Стандартний для іноземців: 1500 лір / 28 євро замість 900 лір / 17 євро,

Пільговий для іноземців: 750 лір / 14 євро замість 450 лір / 8 євро,

Стандартний для місцевих: 150 лір / 3 євро замість 100 лір / 2 євро,

Пільговий для місцевих: 75 лір / 1,3 євро замість 50 лір / 1 євро.

Нові ціни буде запроваджено з 1 січня 2025 року. Тож туристам варто врахувати це під час складання свого бюджету на подорож.

Коли краще відвідувати піраміди?

З наближенням зими експерти рекомендують цей сезон як ідеальний час для екскурсій в пустелю, особливо для тих, хто планує відвідати легендарні піраміди Гізи. Прохолодні температури забезпечують більш комфортні умови для відвідувачів у порівнянні із задушливою спекою літа.



Ціни на відвідування пірамід зростуть / Фото Unsplash

Більшість туристів зазвичай планують свої візити на ранок, що збігається з відправленням екскурсійних автобусів від Єгипетського музею. Піраміди Гізи приймають гостей з 8:00 ранку до 16:00 вечора в зимові місяці, тоді як влітку години роботи подовжені до 17:00.

Туристи можуть купити окремий квиток і завітати до гробниць. Відкритий вхід до Великої піраміди Гізи, піраміди Хефрена, піраміди Мікерина та гробниці Мересанх. Серед єгипетських пірамід найбільша піраміда Хеопса. Її вік оцінюють приблизно 4500 років.