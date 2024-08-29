Египетские власти объявили о повышении цен на вход в пирамиду Хеопса. При этом стоимость билетов вырастет почти вдвое как для туристов, так и для местных посетителей.

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Попасть в пирамиду Хеопса станет дороже

Новая структура цен имеет целью отразить историческое значение и потребности в обслуживании культового памятника.

С нового года прайс-лист будет таким:

Стандартный для иностранцев: 1500 лир / 28 евро вместо 900 лир / 17 евро,

Льготный для иностранцев: 750 лир / 14 евро вместо 450 лир / 8 евро,

Стандартный для местных: 150 лир / 3 евро вместо 100 лир / 2 евро,

Льготный для местных: 75 лир / 1,3 евро вместо 50 лир / 1 евро.

Новые цены будут введены с 1 января 2025 года. Поэтому туристам стоит учесть это при составлении своего бюджета на путешествие.

Когда лучше посещать пирамиды?

С приближением зимы эксперты рекомендуют этот сезон как идеальное время для экскурсий в пустыню, особенно для тех, кто планирует посетить легендарные пирамиды Гизы. Прохладные температуры обеспечивают более комфортные условия для посетителей по сравнению с удушающей жарой лета.



Цены на посещение пирамид вырастут / Фото Unsplash

Большинство туристов обычно планируют свои визиты на утро, что совпадает с отправлением экскурсионных автобусов от Египетского музея. Пирамиды Гизы принимают гостей с 8:00 утра до 16:00 вечера в зимние месяцы, тогда как летом часы работы продлены до 17:00.

Туристы могут купить отдельный билет и посетить гробницы. Открыт вход в Большую пирамиду Гизы, пирамиды Хефрена, пирамиды Микерина и гробницы Мересанх. Среди египетских пирамид самая большая пирамида Хеопса. Ее возраст оценивают примерно 4500 лет.