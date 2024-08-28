Мандрівниця Портія Джонс розповіла, що Бурано вражає з першого погляду. Добратися до острова з центру Венеції можна лише за 40 хвилин, а вражень отримати на мільйон.

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Чому варто відвідати Бурано

Портія зауважила, що на території Бурано можна відпочити у спокої та тиші. До слова, у центрі Венеції про це можна лише мріяти.

Цей калейдоскоп фарб не просто для краси, він відображає стійкий дух Бурано і традицію, яка дбайливо зберігалася протягом століть. Легенда свідчить, що рибалки, які спочатку оселилися тут, фарбували свої будинки в яскраві кольори, щоб їх можна було легко побачити крізь густий туман, який часто огортає прекрасну Венеціанську лагуну,

– розповіла Портія.



Колорит Бурано просто вражає / Unsplash

До слова, зараз порушити кольоровий баланс острова – заборонено. Тому люди, які хочуть перефарбувати свої оселі, мають подати спеціальний запит й отримати дозвіл від місцевої влади. Мета – зберегти унікальну естетику острова.

Серцем Бурано є площа Piazza Baldassarre Galuppi. Її назвали на честь видатного місцевого композитора Бальдассаре Ґалуппі. Саме там розташовані головні крамниці, ресторани, джелатерії. Туристам рекомендують скуштувати місцеві смаколики саме там, адже тоді не доведеться вистоювати у довгих венеціанських чергах.