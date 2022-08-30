Йдеться про зміни до закону, які набули чинності 23 серпня. Цього дня було опубліковано Закон від 5 серпня 2022 року про внесення змін до Закону про Державний фонд розвитку дорожнього господарства та деяких інших актів. У цій поправці уряд, серед іншого, оновив кілька визначень. Найцікавішим із них є нове визначення тротуару.

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У Польщі заборонять паркуватися на тротуарах

Нове визначення тротуару – це частина пішохідної доріжки, призначена виключно для руху пішоходів та людей, які пересуваються в інвалідних кріслах.

Тож з 21 вересня, згідно з новими правилами, на тротуарах не можна буде паркуватися. У разі порушення водій буде оштрафований на 100 злотих і отримає один штрафний бал.

Зараз тротуар вважається частиною дороги, призначеної для руху пішоходів. Припаркуватися на ньому можуть автомобілі масою до 2,5 тонни, але лише колесами з одного боку або передньою віссю. І тільки у тому випадку, якщо залишилося достатньо місця для пішоходів.