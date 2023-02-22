Рух гондол зупиняють: канали у Венеції знову пересохли
Джерело:Reuters
У Венеції через відлив та відсутність опадів пересохли канали. У місті ускладнений рух водного таксі, швидкої допомоги тощо.
У Венеції знову пересохли канали
Така ситуація спостерігається й в інших частинах країни, Італія зіткнулася з перспективою нової посухи.
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Італійська асоціація екологів Legambiente прогнозує, що країна може зіткнутися з новою масштабною посухою. Зазначається, що рівень води у річках та озерах на півночі країни відчутно понизився.
Попередження надійшло, коли Венеція, де основною проблемою зазвичай є повені, наразі потерпає від відливів. Внаслідок чого гондоли, водні таксі та швидка допомога не можуть проїхати деякими каналами.
У Венеції пересохли канали / Фото EPA
У цьому звинувачують сукупність факторів – в ідсутність дощу, високий тиск, повний місяць та морські течії.
Зауважимо, канали у Венеції вже пересихали взимку 2020-го та навесні 2021-го.
Італійські річки та озера страждають від серйозної нестачі води. Найдовша річка Італії, яка протікає від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року. Щоб виправити ситуацію, потрібно щонайменше 50 днів дощової погоди, кажуть у Національній дослідницькій раді (CNR).
Відзначається, що останні два тижні в Європі панує антициклон – у багатьох країнах спостерігаються температури, характерні для кінця весни.