Нещодавно була офіційно відкрита третя ділянка оновленої набережної. Про це повідомила Анна Мєчковська, пані мер Колобжега.

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Найдовша морська набережна у Польщі

Відтак, у польському курортному місті з'явилася найдовша набережна, що тягнеться майже на 4 кілометри уздовж пляжу Балтійського моря. Ця локація стала справжньою туристичною пам'яткою.

Оновлена набережна у Колобжегу / Фото koszalin.wyborcza

Колобжег поступово модернізував морський променад, а реконструкція пішохідно-велосипедної доріжки розпочалася ще у 2009 році. В рамках останнього етапу ремонтні роботи охопили ділянку від Kamienne Szaniec до входу в Ekopark – красиву територію, яка утворює торф’яне болото, що примикає до дюн.

Модернізована набережна вражає своїми оновленнями та стимулює людей на прогулянки та заняття спортом, вона має нові спуски до пляжу, освітлені майданчики з лавками у формі хвиль та велосипедну доріжку. Маршал Західно-Поморського воєводства зазначив, що їхнє гарне місто стало ще привабливішим для туристів.