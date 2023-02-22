В Венеции снова пересохли каналы

Подобная ситуация наблюдается и в других частях страны, Италия столкнулась с перспективой новой засухи.

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Итальянская ассоциация экологов Legambiente прогнозирует, что страна может столкнуться с новой масштабной засухой. Отмечается, что уровень воды в реках и озерах на севере страны ощутимо снизился.

Предупреждение поступило, когда Венеция, где основной проблемой обычно является наводнения, сейчас страдает отливами. В результате гондолы, водные такси и скорая помощь не могут проехать по некоторым каналам.



В Венеции пересохли каналы / Фото EPA

Движение гондол остановили / Фото Getty Images

В этом обвиняют совокупность факторов – отсутствие дождя, высокое давление, полнолуние и морские течения.

Отметим, что каналы в Венеции уже пересыхали зимой 2020-го и весной 2021-го.

Многие каналы в Венеции пересохли, ими больше нельзя передвигаться / Фото Newsflash, Australscope

Италии грозит новая засуха / Фото Newsflash, Australscope

Итальянские реки и озера страдают от серьезной нехватки воды. Самая длинная река Италии, протекающая от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года. Чтобы исправить ситуацию, нужно не менее 50 дней дождливой погоды, говорят в Национальном исследовательском совете (CNR).

Отмечается, что последние две недели в Европе царит антициклон – во многих странах наблюдаются температуры, характерные для конца весны.