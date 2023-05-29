Вода в центральному каналі Венеції стала яскраво-зеленою: що сталося

Влада Венеції розпочала термінове розслідування після того, як вода у Великому каналі міста змінила колір з невідомих причин. Правоохоронці вже відібрали зразки води, щоб виявити загадкову речовину, яка пофарбувала воду.

Великий канал Венеції біля знаменитого мосту Ріалто складно впізнати. Італійські ЗМІ повідомляють, що правоохоронці перевіряють міські камери відеоспостереження.

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Що сталося з водою у Гранд-каналі

Нині є припущення, що забруднити фарбою канали Венеції могли екологічні активісти. Адже нещодавно вони вже фарбували воду в римському фонтані Треві в чорне.

Користувачі в соцмережах поділились ще одним припущенням: фото з Венеції нагадали їм трюк аргентинського художника Ніколаса Гарсіа Урібуру. Він в 1968 році пофарбував воду Великого каналу в зелений колір, щоб привернути увагу влади і суспільства до екологічних проблем.

Яскраво-зелена вода в Гранд-каналі Венеції: дивіться відео

Однак, на відміну від попередніх випадків, жодна група активістів не взяла на себе відповідальність за те, що сталося з водою у каналах Венеції. Регіональне агентство з охорони навколишнього середовища Італії відібрало зразки води і намагається ідентифікувати речовину, яка змінила її колір. А префект Венеції скликав екстрену нараду поліції, щоб зрозуміти, що сталося.

Раніше ми розповідали про екологічні проблеми у Венеції. Через відсутність дощів та сильну посуху, деякі канали "‎міста на воді" почали пересихати. На певний час навіть зупиняли рух гондол.