Попри "крихку" ситуацію: ЮНЕСКО не включила Венецію до списку об'єктів під загрозою зникнення

Венеція не буде включена до списку ЮНЕСКО "Всесвітня спадщина під загрозою". Таке рішення прийняли після того, як група проголосувала за відхилення рекомендацій експертів агентства, які заявили, що Італія не зробила достатньо для захисту "крихкого міста".

Венеція не увійшла до списку об'єктів під загрозою зникнення

До слова, у 2021 році Венеція вже ледь не потрапила до списку небезпек, але тоді країни-члени також відхилили цю пропозицію.

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Венеція не перебуває в небезпеці,

– написав мер міста Луїджі Бругнаро і назвав результат "великою перемогою".

Він також додав, що "світ зрозумів всю роботу, яку ми зробили, щоб врятувати наше місто".

Що цьому передувало?

У липні Італію попередили про те, що Венеція, яка є об'єктом Всесвітньої спадщини з 1987 року, розглядається для внесення ЮНЕСКО до списку "під загрозою", хоча держава та місто внесли значні зміни, щоб спробувати захистити Венецію.

Так, нині у Венеції діє багато обмежень. Все – щоб упоратися з овертуризмом. Наприклад:

круїзним суднам більше не можна заходити до міста;

тим, хто приїжджає на день, треба сплачувати збір;

іноземців також відстежують за даними телефонів, щоб контролювати їхнє переміщення;

масивні бар'єри у гирлах лагуни, які нещодавно встановили, не дозволяють припливам затопити місто.

У планах влади – продовжити вживати заходів щодо захисту Венеції.

Крім того, цього тижня міська рада проголосувала за те, що з наступного року одноденні мандрівники до Венеції платитимуть 5 євро в дні, коли місто надзвичайно переповнене туристами. Міська влада сподівається, що цей захід стримає частину мільйонів туристів, які щороку приїжджають у місто — 5 мільйонів у 2023 році. З тих, хто залишиться на ніч, плата не стягуватиметься.

Експерти ЮНЕСКО не включили Венецію до списку об'єктів, які є під загрозою зникнення / Фото UnSplash

Попри зміни у Венеції, експерти ЮНЕСКО, які уважно спостерігали за містом, вважають, що Італія та місцева влада зробили недостатньо. Після внесення об'єкта до списку небезпеки він може втратити статус Всесвітньої спадщини, що підтверджує його виняткову універсальну цінність.

Водночас 21 держава-член вважала, що зусилля Італії заслуговують схвалення, а деякі сказали, що "передчасно" включати Венецію до списку.

, мета списку ЮНЕСКО, який включає 55 об'єктів, що перебувають під загрозою зникнення, як-от Старе місто Єрусалиму та Тімбукту, полягає в тому, щоб стимулювати збереження. Коли об'єкт потрапляє до списку, Організація Об'єднаних Націй зобов'язується розробити план виправлення разом із національними органами влади та контролювати результати.