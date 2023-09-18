Венеция не вошла в список объектов под угрозой исчезновения

К слову, в 2021 году Венеция едва не попала в список опасностей, но тогда страны-члены также отклонили это предложение.

Читайте также Слишком популярны, чтобы спокойно жить: австрийский городок никак не прогонит туристов

Венеция не находится в опасности,

– написал мэр города Луиджи Бругнаро и назвал результат "великой победой".

Он также добавил, что "мир понял всю работу, которую мы проделали, чтобы спасти наш город".

Что этому предшествовало?

В июле Италию предупредили о том, что Венеция, являющаяся объектом Всемирного наследия с 1987 года, рассматривается для внесения ЮНЕСКО в список "под угрозой", хотя государство и город внесли значительные изменения, чтобы попытаться защитить Венецию.

Так, ныне в Венеции действует много ограничений. Все – чтобы справиться с овертуризмом. К примеру:

круизным судам больше нельзя заходить в город;

тем, кто приезжает в день, нужно платить сбор;

иностранцев также отслеживают по данным телефонов, чтобы контролировать их перемещение;

массивные барьеры в устьях лагуны, которые недавно установили, не позволяют приливам затопить город.

В планах власти – продолжить принимать меры по защите Венеции.

Кроме того, на этой неделе городской совет проголосовал за то, что со следующего года однодневные путешественники в Венецию будут платить 5 евро в дни когда город чрезвычайно переполнен туристами. Городские власти надеются, что эта мера сдержит часть миллионов туристов, ежегодно приезжающих в город — 5 миллионов в 2023 году. С тех, кто останется на ночь, плата не будет взиматься.

Эксперты ЮНЕСКО не включили Венецию в список под угрозой исчезновения объектов / Фото UnSplash

Несмотря на изменения в Венеции, внимательно наблюдавшие за городом эксперты ЮНЕСКО считают, что Италия и местные власти сделали недостаточно. После внесения объекта в список опасности он может лишиться статуса Всемирного наследия, что подтверждает его исключительную универсальную ценность.

В то же время 21 государство-член полагало, что усилия Италии заслуживают одобрения, а некоторые сказали, что "преждевременно" включать Венецию в список.

Заметим, цель списка ЮНЕСКО, который включает 55 объектов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как Старый город Иерусалима и Тимбукта, состоит в том, чтобы стимулировать сохранение. Когда объект попадает в список, Организация Объединенных Наций обязуется разработать план поправки вместе с национальными органами власти и контролировать результаты.