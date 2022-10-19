У Великій Британії вийде книга з промовами Володимира Зеленського

Англійська компанія Hutchinson Heinemann анонсувала книгу-збірку, яка повністю складатиметься з промов президента України Володимира Зеленського. Видання у твердій палітурці вийде у світ 24 листопада.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Що відомо про книгу з промовами Зеленського у Великій Британії

Книга має назву "Послання з України" та міститиме передмову від Зеленського. У цьому тексті він міркує про те, що для нього та України відкрило повномасштабне вторгнення Росії,

– йдеться у повідомленні.

Загалом видання міститиме 16 текстів президента України, з якими він виступав перед українцями й не лише. Вони розкажуть про шлях України з 2019 року, а також допоможуть читачам зрозуміти український народ, наші прагнення, принципи та цінності. Крім цього, передмову, яка у книзі передуватиме основній частині, написав сам Зеленський.

Вартість збірки становитиме не менше як 60 пенсів (приблизно 25 гривень) за екземпляр друкованого видання. Усі отримані кошти від продажу книги будуть спрямовані на ініціативу United24, в рамках якої триває збір грошей на підтримку України.