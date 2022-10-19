Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Читайте также Денежные переводы из-за границы в Украину стали еще доступнее: условия нового важного заявления

Что известно о книге с речами Зеленского в Великой Британии

Книга называется "Послание из Украины" и будет содержать предисловие от Зеленского. В этом тексте он рассуждает о том, что для него и Украины открыло полномасштабное вторжение России,

– говорится в сообщении.

В общей сложности издание будет содержать 16 текстов президента Украины , с которыми он выступал перед украинцами и не только. Они расскажут о пути Украины с 2019 года, а также помогут читателям понять украинский народ, наши устремления, принципы и ценности. Кроме того, предисловие, которое в книге будет предшествовать основной части, написал сам Зеленский.