Британським сім'ям платитимуть вдвічі більше за прийом біженців з України

Влада Великої Британії має намір ще більше підтримувати фінансово тих громадян, які прийняли у себе українців. Виплати від держави зростуть вдвічі.

Так, у Великій Британії прийом українців відбувається на спонсорській основі. За умовами програми "Будинки для України", громадяни та резиденти країни повинні виділити кімната або ж повноцінне житло для вимушених переселенців, які рятуються від російсько-української війни. Натомість власники нерухомості отримують від уряду грошову допомогу.

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Поки ця фінансова підтримка становить 350 фунтів стерлінгів, однак розмір виплат планують збільшити до 700 фунтів стерлінгів. Про це повідомив міністр Великої Британії у справах біженців Річард Харрінгтон, оголошуючи про свою відставку. Чиновник заявив, що зараз в країні є працюючих механізм для підтримки біженців, а тому нема потреби призначати відповідального міністра.

Тепер у нас є постійний механізм, щоб впоратися з людськими стражданнями, які прибувають до цієї країни, звідки б вони не прибули, без потреби у призначеному відповідальному міністрі,

– сказав Харрінгтон.

З початку повномасштабної війни росії проти України