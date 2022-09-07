Так, в Великой Британии прием украинцев происходит на спонсорской основе. По условиям программы "Дома для Украины" , граждане и резиденты страны должны выделить комнату или полноценное жилье для вынужденных переселенцев, спасающихся от российско-украинской войны. В то же время владельцы недвижимости получают от правительства денежную помощь.

Это интересно Женщины с детьми на рынке труда: как украинцы повлияли на актуальные предложения в Польше

Пока эта финансовая поддержка составляет 350 фунтов стерлингов, однако размер выплат планируется увеличить до 700 фунтов стерлингов. Об этом сообщил министр Великой Британии по делам беженцев Ричард Харрингтон, объявляя о своей отставке. Чиновник заявил, что сейчас в стране есть работающий механизм для поддержки беженцев, а потому нет необходимости назначать ответственного министра.

Теперь у нас есть постоянный механизм, чтобы справиться с человеческими страданиями, которые прибывают в эту страну, откуда бы они не прибыли, без надобности в назначенном ответственном министре,

– сказал Харрингтон.