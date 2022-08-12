У Великій Британії надрукували тисячі книжок українською для дітей переселенців

Під патронатом першої леді України Олени Зеленської у багатьох країнах реалізують проєкт "Книжки без кордонів". У рамках доброї ініціативи в світі друкують книги українською мовою для дітей біженців.

На це раз україномовні книги надрукували у Великій Британії. Загалом у співпраці з книжковим виробником Halstan вдалося випустити 16 тисяч примірників.

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Українські книжки у Великій Британії

Презентація книг пройшла у Лондоні. На заході були присутні українські сім'ї, які через російсько-українську війну були змушені шукати нову тимчасову домівку за межами України. А надруковані книги передадуть наймолодшим українцям, які рятуються від російських загарбників у Великій Британії.

Не знаю, чи було у ваших евакуаційних валізах місце для книжок. Найімовірніше, ні, і це цілком зрозуміло. Мало в кого воно було, а багато наших співвітчизників взагалі не мали валіз і речей. Ми не можемо повернути вас зараз на батьківщину, в рідний дім – це ще небезпечно. Але ми можемо зробити так, щоб батьківщина прийшла до вас у вигляді улюблених або нових, які стануть улюбленими, книжок. Ми називаємо цей проєкт "Книжки без кордонів", бо наші книги справді подорожують слідом за українцями до будь-якої країни, де вони потрібні,

– сказала Олена Зеленська, яка долучилася до презентації книг по відеозв'язку.

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