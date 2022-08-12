В этот раз украиноязычные книги напечатали в Великой Британии. В общей сложности в сотрудничестве с книжным производителем Halstan удалось выпустить 16 тысяч экземпляров.

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Украинские книги в Великой Британии

Презентация книг прошла в Лондоне. На мероприятии присутствовали украинские семьи, которые из-за российско-украинской войны были вынуждены искать новый временный дом за пределами Украины. А напечатанные книги передадут самым молодым украинцам, спасающимся от российских захватчиков в Великой Британии.

Не знаю, было ли в ваших эвакуационных чемоданах место для книг. Скорее всего, нет, и это вполне понятно. Мало у кого оно было, а многие наши соотечественники вообще не имели чемоданов и вещей. Мы не можем вернуть вас сейчас на родину, в родной дом – это еще небезопасно. Но мы можем сделать так, чтобы родина пришла к вам в виде любимых или новых, которые станут любимыми книг. Мы называем этот проект "Книги без границ", потому что наши книги действительно путешествуют вслед за украинцами в любую страну, где они нужны,

– сказала Елена Зеленская, которая присоединилась к презентации книг по видеосвязи.