Кембридзький університет розмістив звіт найбільшого у світі тестування чотириденного робочого тижня. Результати виявилися успішними.

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Деталі тестування 4-денного робочого тижня у Великій Британії

В експерименті взяла участь 61 компанія та майже 3 тисячі працівників з різних сфер. Дослідження проходило у Великій Британії з червня по грудень. Впродовж пів року учасники працювали 4 дні на тиждень замість 5, отримуючи при цьому зарплату без змін.

Експеримент видався позитивним, і після закінчення проєкту 38 організацій продовжили працювати в тестовому режимі, а 18 вирішили одразу запровадити скорочений тиждень на постійній основі.

Основні результати експерименту:

39% робітників почали менше стресувати;

у 71% знизився рівень вигорання;

для 62% стало легше поєднувати роботу та суспільне життя;

на 65% зменшилась кількість лікарняних;

23 компанії задекларували зростання виторгу в середньому на 1,4%;

на 57% стало менше звільнень;

15% працівників сказали, що жодна сума грошей не спонукала б їх прийняти п'ятиденний графік замість чотириденного тижня.

Ці дані представлять депутатам, щоб ті розглянули запровадження чотириденного робочого тижня для всіх співробітників Великої Британії.