Коли в Польщі святкують Великдень у 2023 році

Наближається Великдень, який відноситься до так званих рухомих свят, тобто щороку відзначається в інший день. Коли у 2023 році святкують Воскресіння Христове віряни західного обряду, зокрема в Польщі.

Великдень – одне з найважливіших християнських свят для поляків. У багатьох цей період асоціюється з остаточним приходом весни. Розповідаємо, коли в Польщі припадають святкові дні у поточному році та скільки буде вихідних.

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Коли Великдень 2023 у Польщі

Цьогоріч свято Воскресіння Христове припадає на неділю, 9 квітня. Днем пізніше, 10 квітня, відзначають Великодній понеділок, який у Польщі називають Мокрим понеділком.

Нагадаємо, що Великдень кожного року визначається за встановленими правилами. Ця дата пов’язана з весняними фазами місяця, тому свято завжди припадає на період з 22 березня по 25 квітня.

Скільки в поляків буде вихідних днів з нагоди Великодня

Відповідно до Закону про святкові дні, перший і другий день Великодня (9 і 10 квітня) є неробочими. Однак є люди, які все ж працюватимуть. Робота в неділю та святкові дні допускається в окремих випадках, наприклад, коли це необхідно для захисту життя чи здоров’я. За працю у святкові дні працівники мають право отримувати вихідні в інший час.

До слова, Чистий четвер і Страсна п'ятниця, що передують великодним вихідним, не є державними святами.