Пасха – один из важнейших христианских праздников для поляков. У многих этот период ассоциируется с окончательным приходом весны. Рассказываем, когда в Польше приходятся праздничные дни в текущем году и сколько будет выходных.

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Когда Пасха 2023 в Польше

В этом году праздник Воскресения Христово приходится на воскресенье, 9 апреля. Днем позже, 10 апреля, отмечают Пасхальный понедельник, который в Польше называют Мокрым понедельником.

Напомним, что Пасха каждый год определяется по установленным правилам. Эта дата связана с весенними фазами луны, поэтому праздник всегда приходится на период с 22 марта по 25 апреля.

Сколько у поляков будет выходных дней по случаю Пасхи

Согласно Закону о праздничных днях, первый и второй день Пасхи (9 и 10 апреля) являются нерабочими. Однако есть люди, которые все-таки будут работать. Работа в воскресенье и праздничные дни допускается в отдельных случаях, например, когда это необходимо для защиты жизни или здоровья. За труд в праздничные дни работники имеют право получать выходные в другое время.

К слову, Чистый четверг и Страстная пятница, предшествующие пасхальным выходным, не являются государственными праздниками.