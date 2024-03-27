У більшості країн ЄС 31 березня – 1 квітня – вихідні. Українці повертатимуться додому, аби провести великодній час у колі сім'ї. Окрім того, є ті, хто їдуть на свята в інші країни. Зокрема, до Польщі.

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Яка ситуація на кордоні з Польщею

Прикордонники заявили, що за лічені дні до Великодня ситуація на кордоні з Польщею ускладнюється. Потік осіб і транспорту колосально зростає.

У зв'язку із наближенням Великодніх свят на кордоні з Польщею зростає потік людей і транспорту. Тільки протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тисяч,

– мовиться у повідомленні.

Аби перетнути кордон, водії легковиків та автобусів найчастіше обирають такі пункти пропуску:

"Краківець";

"Шегині".

Саме там спостерігають найбільше накопичення транспорту.

Окрім того, прикордонники фіксують черги й на в'їзд в Україну. Наразі найменшу динаміку зауважили у таких пунктах пропуску:

"Смільниця";

"Грушів";

"Рава-Руська";

"Угринів".

Аби заощадити час й не стояти у довгих чергах людям рекомендують обрати саме ці пункти пропуску для перетину кордону. Усім, хто святкує, бажають веселого Великодня.