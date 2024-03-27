У більшості країн ЄС 31 березня – 1 квітня – вихідні. Українці повертатимуться додому, аби провести великодній час у колі сім'ї. Окрім того, є ті, хто їдуть на свята в інші країни. Зокрема, до Польщі.
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Яка ситуація на кордоні з Польщею
Прикордонники заявили, що за лічені дні до Великодня ситуація на кордоні з Польщею ускладнюється. Потік осіб і транспорту колосально зростає.
У зв'язку із наближенням Великодніх свят на кордоні з Польщею зростає потік людей і транспорту. Тільки протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тисяч,
– мовиться у повідомленні.
Аби перетнути кордон, водії легковиків та автобусів найчастіше обирають такі пункти пропуску:
- "Краківець";
- "Шегині".
Саме там спостерігають найбільше накопичення транспорту.
Окрім того, прикордонники фіксують черги й на в'їзд в Україну. Наразі найменшу динаміку зауважили у таких пунктах пропуску:
- "Смільниця";
- "Грушів";
- "Рава-Руська";
- "Угринів".
Аби заощадити час й не стояти у довгих чергах людям рекомендують обрати саме ці пункти пропуску для перетину кордону. Усім, хто святкує, бажають веселого Великодня.