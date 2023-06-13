Британія виділить додаткові кошти для українських біженців: на що підуть 150 мільйонів

Велика Британія виділить ще 150 мільйонів фунтів на фінансування житла для українців. Останніми місяцями проблема з проживанням біженців постала особливо гостро.

Уряд змінить схему житлової допомоги для українців, які вимушено живуть у Великій Британії. Тепер фінансування розподілять до місцевих рад по всій країні. Як українцям допоможуть з проживанням – читайте в матеріалі.

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Нова схема фінансування

Кошти спрямують на пошук житла та роботи для українців. Фінансування по країні буде розділено справедливо, відповідно до кількості українців, які проживають у кожному регіоні.

Схема така:

109 мільйонів фунтів для Англії;

30 мільйонів фунтів для Шотландії;

8 мільйонів фунтів для Уельсу;

Близько 2 мільйонів фунтів для Північної Ірландії.

На жаль, бойові дії в Україні навряд чи скоро припиняться, тому ми закликаємо більше людей надати прихисток українцям. Для цього ми виділяємо додаткове фінансування радам для облаштування довгострокових осель,

– зазначила міністр у справах житла та бездомності Фелісіті Бучан.

Житлова криза в Британії

З початку російського вторгнення в лютому 2022 року понад 124 000 українців переїхали до Сполученого Королівства за програмою Homes for Ukraine. Але за останніх пів року житлова криза у Великій Британії посилилась. Майже 700 родин українських біженців наразі проживають у тимчасових центрах розміщення. Проблема в тому, що британські спонсори дедалі частіше відмовляються приймати в себе людей – втомилися і хочуть повернути вільний простір вдома.

Велика Британія намагається мотивувати своїх громадян і надалі приймати українців. Для цього виплати спонсорам збільшуються до 500 фунтів на місяць, якщо біженці проживають у них понад рік.